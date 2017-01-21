Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Temmuz Şehitler Camiinde Kuran-ı Kerim tilaveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik 15 Temmuz Şehitler Camiinde Kuran-ı Kerim okudu.
Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal son yolculuğuna uğurlandı.15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Şehit Uzman Çavuş Selim Topal için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan camide için Bakara Suresi'nin ilk 5 ayeti kerimesini okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, İstanbul Pendik'te, Pendik-Tavşantepe Metro Hattı açılış programına katılmıştı.
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