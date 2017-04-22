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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kutlu Doğum Haftası mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Kutlu Doğum Haftası ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter hesabından Kutlu Doğum Haftası'nı kutlayarak önemli mesajar verdi:

İdrak etmekte olduğumuz Kutlu Doğum Haftası'nın hepimiz için manevi silkinişe ve yeniden dirilişe vesile olmasını Mevla'dan niyaz ediyorum.

Allah’ın salat ve selamı, canlar canı, dertlerimizin dermanı, gönüllerimizin tabibi Hz Muhammed Mustafa’nın ve Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun

Allah’ın selamı, dostların en güzeli Ashab-ı Kiram’ın, Tabîn’in, Tebeüttabin’in ve tüm Hak âşıklarının üzerine olsun.

Rabbim bizi, kardeşin kardeşi, ananın evladını tanımayacağı rûz-i mahşerde, Efendimizin Livaü’l-Hamd Sancağı altında toplananlardan eylesin.

 

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