Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kutlu Doğum Haftası mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Kutlu Doğum Haftası ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter hesabından Kutlu Doğum Haftası'nı kutlayarak önemli mesajar verdi:
İdrak etmekte olduğumuz Kutlu Doğum Haftası'nın hepimiz için manevi silkinişe ve yeniden dirilişe vesile olmasını Mevla'dan niyaz ediyorum.
Allah’ın salat ve selamı, canlar canı, dertlerimizin dermanı, gönüllerimizin tabibi Hz Muhammed Mustafa’nın ve Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun
Allah’ın selamı, dostların en güzeli Ashab-ı Kiram’ın, Tabîn’in, Tebeüttabin’in ve tüm Hak âşıklarının üzerine olsun.
Rabbim bizi, kardeşin kardeşi, ananın evladını tanımayacağı rûz-i mahşerde, Efendimizin Livaü’l-Hamd Sancağı altında toplananlardan eylesin.
İdrak etmekte olduğumuz Kutlu Doğum Haftası'nın hepimiz için manevi silkinişe ve yeniden dirilişe vesile olmasını Mevla'dan niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 22 Nisan 2017
Allah’ın salat ve selamı, canlar canı, dertlerimizin dermanı, gönüllerimizin tabibi Hz Muhammed Mustafa’nın ve Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 22 Nisan 2017
Allah’ın selamı, dostların en güzeli Ashab-ı Kiram’ın, Tabîn’in, Tebeüttabin’in ve tüm Hak âşıklarının üzerine olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 22 Nisan 2017
Rabbim bizi, kardeşin kardeşi, ananın evladını tanımayacağı rûz-i mahşerde, Efendimizin Livaü’l-Hamd Sancağı altında toplananlardan eylesin.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 22 Nisan 2017
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