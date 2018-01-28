Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması: Tarihi dosyaları hazırlatıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şimdi Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan da dahil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız.' dedi.