Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Muharrem ayının onuncu günü dolayısıyla paylaşımlarda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

1378 yıl önce yaşanan Kerbela olayında, çeşitli işkencelere maruz bırakılarak şehit edilen Peygamber Efendimizin(ﷺ) torunu Hz. Hüseyin'le birlikte Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle yad ediyorum.

Kerbela olayından alınacak derslerle birlikte, gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan kurtarmak için her zaman kardeşliğe, uhuvvete, kenetlenmeye ve muhabbete ihtiyacımız olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

Aşure gününün İslam alemi ve tüm insanlık için huzura, barışa, refaha ve hayırlara vesile olmasını diliyor, tutulan Muharrem oruçlarının kabul ve karin olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.