Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nur Tatar Askari'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 67 kiloda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari'yi tebrik etti.
- AA
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Muju kentindeki final karşılaşmasında rakibini yenerek şampiyon olan milli sporcu Askari'yi telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Tatar Askari'ye tebriklerini ileterek, başarılar diledi.
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