Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polis teşkilatına kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, milletin barış ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren emniyet teşkilatının, terör ve örgütlü suçlarla mücadelede ortaya koyduğu başarıyla herkesi gururlandırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'a mesaj gönderdi.

Mesajında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin, Türkiye'nin huzur, güven ve istikrarının güvencesi olan Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, anayasa ve yasalara sadakatle, gece gündüz fedakarca görev yapan emniyet teşkilatının, halkın güvenle sığındığı bir şefkat kapısı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin korunması, suç önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi hayati öneme haiz görevleri yerine getiren Türk polis teşkilatının, vatandaşlarla omuz omuza geçen 172 yılın bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, aziz milletimizin, barış ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren emniyet teşkilatımız, terör ve örgütlü suçlarla mücadelede ortaya koyduğu başarıyla hepimizi gururlandırmaktadır. Türk polis teşkilatımız, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde görev yapan emniyet görevlilerimiz sayesinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olmaya devam etmektedir. Türk polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."