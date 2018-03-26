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İHH: Doğu Guta´dan 5 bin 300 kişi daha tahliye edildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye´nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta´nın Zemelka, Arbin ve Ayn Terma beldelerinden 84 otobüs, 11 hasta nakil aracı ile 5 bin 300 kişinin İdlib´e götürüldüğünü söyledi.

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Doğu Guta´dan 4'üncü tahliyenin gerçekleştiğini anlatan Selim Tosun, aralarında kadın ve çocukların ve hastaların da bulunduğu 5 bin 300 kişinin İHH ekipleri tarafından Hama ilindeki Madık Kalesi yakınlarında karşılandığını aktardı. Tosun, "Doğu Guta´dan gelen aileleri, Beşar Esed rejimine bağlı güçlerin bulunduğu yerin sıfır noktasından aldık. Gelen ailelere çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile acil yardım paketleri dağıttık. Aileler buradan sonra otobüslerle İdlib´in çeşitli bölgelerinde kurulan geçici konaklama merkezlerine götürüldüler" dedi. Tosun, Doğu Guta´dan gelen ailelerin yerleştirilmesi için İdlib kırsalında çadır kurulumuna başladıklarını da bildirdi.

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