Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan askerler Astsubay Şenel Ağıl, jandarma onbaşı Sinan Hamza ve jandarma er Muhammed Furkan Demirel'in ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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