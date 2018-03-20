Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çakmak ve gönüllü güvenlik korucusu Opçin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.