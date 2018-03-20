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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in ailelerine başsağlığı diledi.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çakmak ve gönüllü güvenlik korucusu Opçin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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