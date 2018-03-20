Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

<p> Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çakmak ve gönüllü güvenlik korucusu Opçin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.</p>
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