Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin ve Hakkari'de şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü harekatta şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır ile Hakkari'de tatbikat sırasında tank üzerindeki makineli tüfeğin kazaen ateş alması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Çavuş Yusuf Yavuz'un ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.