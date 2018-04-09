Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Astsubay Üstçavuş Pehlivan ile Uzman Çavuş Yalap'ın ailelerine başsağlığı diledi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailelerine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Pehlivan ile Uzman Çavuş Yalap'ın ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyede bulundu.
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