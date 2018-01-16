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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de terör örgütü mensuplarınca yapılan roketatar saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp'in ailesine başsağlığı diledi.

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Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'de terör örgütü mensuplarınca yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Alp'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Sözleşmeli Piyade Er Alp, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede de şehit olmuştu.

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