Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek

Maliye Bakanı Ağbal, "Bütün bu içeride yaşanan gelişmelere, dünyada yaşanan bütün bu ekonomik daralmaya, global terör ve küresel ticaretteki daralmaya rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor, edecek de inşallah." dedi.