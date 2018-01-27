Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Rıdvan Metin'in ailesine başsağlığı diledi.
- AA
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de teçhizatlı koşu sonrasında rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Metin'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Şehit Metin, görev yaptığı birlikte kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı özel hastanede şehit olmuştu.
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