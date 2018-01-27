Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Rıdvan Metin'in ailesine başsağlığı diledi.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de teçhizatlı koşu sonrasında rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Metin'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Şehit Metin, görev yaptığı birlikte kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı özel hastanede şehit olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik teröristleri temizleyip Türk bayrağını astı

Mehmetçik teröristleri temizleyip Türk bayrağını astı

İran'daki bin yıllık bu yapı şaşkına çevirdi

İran'daki bin yıllık bu yapı şaşkına çevirdi

Mercedes'in son hali şaşkına çevirdi

Mercedes'in son hali şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA