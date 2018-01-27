Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de teçhizatlı koşu sonrasında rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Metin'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Şehit Metin, görev yaptığı birlikte kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı özel hastanede şehit olmuştu.