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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Çetin'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in ailesine başsağlığı diledi.
 
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehidin ailesine bir taziye telgrafı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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