Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Yatkın'ın ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de şehit olan er Şevki Eren Yatkın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bingöl'de terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonucu şehit düşen Yatkın'ın ailesine başsağlığı telgrafı yollad
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