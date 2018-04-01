Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova Başbakanı'na yazıklar olsun

AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova Başbakanını sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan "Bölücü teröristleri nasıl bulup imha ediyorsak, FETÖ'cüleri de Kosova'dan paketleyip getirdik. Kosova Başbakanı'na yazıklar olsun, tarihi bir hata yaptı" dedi.