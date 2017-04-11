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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir CD'si sürprizi

Özel bir kanalda katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası şiir CD'si çıkarmayı arzu ettiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon kanalında gençlerle buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Belediye Başkanlığı döneminde cezaevine girmeden önce bir şiir kasedi çıkardığını ve bu kasedin 1,5 milyon sattığını ifade etti. İyi bir şair olmadığını ancak iyi bir kail olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan kaset sonrası ciddi tekliflerin geldiğini de belirtti.

Erdoğan gelen teklifleri seçim sonrasında değerlendireceğini, Cumhurbaşkanı olmasının buna engel olmadığını ve kendisinin de böyle bir arzusunun olduğunu kaydetti.  

 

 

 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları;

 SEÇİMDEN SONRA ŞİİR CD'Sİ ÇIKARTMAYI ARZULUYORUM  

Benim şairliğim yok, şiir yazarlığım yok ama kailliğim var yani iyi şiir okurum öyle diyorlar. Bir kaset doldurdum cezaevine girmeden önce o zaman kaset vardı 1,5 milyon sattı. Onu da o zaman ben bir vakıfa hibe etmiştim. Şimdi teklifler gelmeye başladı. Bu seçimden sonra şöyle bir CD yapsak diye dedim önce seçim bitsin bittikten sonra onu yaparız dedim.  Yani Cumhurbaşkanı olduğu için bunu yapmaz diye bir derdim yok. Seviyorum şiiri bunu özellikle okuyarak da bütün gençlerle ve halkımla paylaşmak istiyorum.

 

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