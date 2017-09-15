Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

(Afrin'e yönelik sınır ötesi harekat olasılığı) Şu anda bizim için Afrin önemli bir yer. Afrin'den taviz veremeyiz. Zira Kuzey Suriye, terör koridoru olamayacaktır, olmayacaktır. Burayı bir terör koridoru olarak düşünenler varsa bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti buna asla müsaade etmeyecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz buna asla müsaade etmeyecektir. Bütün tedbirlerimiz, diplomatik çalışmalarımız bu istikamette yapılmıştır.