Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyonla ilgili 'Afrin bizim için önemli bir yerdir ve tavizimiz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti ve silahlı kuvvetlerimiz asla bir terör koridoruna müsaade etmeyecektir' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

(Afrin'e yönelik sınır ötesi harekat olasılığı) Şu anda bizim için Afrin önemli bir yer. Afrin'den taviz veremeyiz. Zira Kuzey Suriye, terör koridoru olamayacaktır, olmayacaktır. Burayı bir terör koridoru olarak düşünenler varsa bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti buna asla müsaade etmeyecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz buna asla müsaade etmeyecektir. Bütün tedbirlerimiz, diplomatik çalışmalarımız bu istikamette yapılmıştır.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Foseptik çukuru, bebeği annnesiz, ineği yavrusuz bıraktı

Foseptik çukuru, bebeği annnesiz, ineği yavrusuz bıraktı

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA