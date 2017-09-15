Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyonla ilgili 'Afrin bizim için önemli bir yerdir ve tavizimiz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti ve silahlı kuvvetlerimiz asla bir terör koridoruna müsaade etmeyecektir' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
(Afrin'e yönelik sınır ötesi harekat olasılığı) Şu anda bizim için Afrin önemli bir yer. Afrin'den taviz veremeyiz. Zira Kuzey Suriye, terör koridoru olamayacaktır, olmayacaktır. Burayı bir terör koridoru olarak düşünenler varsa bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti buna asla müsaade etmeyecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz buna asla müsaade etmeyecektir. Bütün tedbirlerimiz, diplomatik çalışmalarımız bu istikamette yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan: Hedefimiz İdlib, orada da güvenliği sağlayacağız https://t.co/KhCeqtCoOh pic.twitter.com/zuE8D0XpUN— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 15 Eylül 2017
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