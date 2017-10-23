Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'na katıldı. Erdoğan buradan çıkışta evinin balkonunda bulunan bir kadının kendisine seslenerek davet ettiğini fark etti. Erdoğan 'çay var mı?' diye seslendikten sonra yapılan daveti geri çevirmeyerek Gönül ve Yücel Taşdemir çiftinin evine geçti. Erdoğan'ı karşılayan ev sahiplerinden birinin ağladığı görüntülere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada oturan Yücel Taşdemir ailesinin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aile üyeleri ile bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra aynı binada ikamet eden Mehmet Taşdemir'in evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretlerinde Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da eşlik etti.