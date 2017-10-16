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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu telefonla arayarak Somalililere taziyelerini iletti.

  • İHA
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mogadişu’daki bombalı saldırıyla ilgili olarak Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile bu akşam telefonda görüştü. Bombalı saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acılı günde de Somalililerin yanında olduklarını ve terörizme karşı Somali hükümetini desteklediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın menfur saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dilediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Somalili mevkidaşına dün bir taziye telgrafı da göndermişti.

 

 

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