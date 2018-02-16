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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedavi gören Kadir Mısıroğlu'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ediyor.

Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Erdoğan hastanede yaklaşık 1 saat hastanede kaldı. Erdoğan'a hastaneden çıkarken çevredekiler sevgi gösterilerinde bulundu. Postacıların çay daveti üzerine Erdoğan toplantısı olduğu cevabını verdi. Hastane bahçesindeki bir kişi, "Sayın cumhurbaşkanım elinizi öpebilir miyim" diye seslendi. Cumhurbaşkanı "Ben el öptürmem" cevabını verdi. Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.

Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

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