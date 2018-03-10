Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY mesajı: Dünyada bir numarayız, en fazla destinasyona uçan biziz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde, "AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi"nin açılışında yaptığı konuşmada THY için yeni uçuş noktalarını müjdeleyerek "Dünyada bir numarayız. En fazla destinasyona uçan biziz. Filo'daki uçakların sayısı ise 300'ü geçti. Şimdi yeni geniş gözdeli uçaklarımız geliyor. Non-stop 16 saat uçacaklar. Daha ileri gidip Yeni Zelanda, Avustralya oralara kadar non-stop gidecekler. Niye? Modern ülkeye bu yakışır da onun için. işin enterasan bir yani daha var. Bu non-stop, en ileri noktalara uçmada da uçak full gidiyor, öyle yarı boş falan değil." dedi.

İMZALAR 2017’DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ABD GEZİSİNDE ATILMIŞTI

Airbus’ın en yeni geniş gövdeli uçağı olan A350-900’ler için imzalar, ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un huzurlarında düzenlenen törenle, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Tom Enders tarafından Paris’teki Élysée Sarayı’nda atılmıştı.

787-9 Dreamliner satın alma görüşmelerine ilişkin mutabakat zaptı ise, Boeing ve THY arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler‘in (BM) 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gerçekleştirdiği Amerika Birleşik Devletleri gezisi esnasında Eylül 2017’de imzalanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları kaydetti: