Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY mesajı: Dünyada bir numarayız, en fazla destinasyona uçan biziz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyada bir numarayız. En fazla destinasyona uçan biziz.Yeni geniş gövdeli uçaklarımız geliyor. Şimdi non-stop 16 saat uçacaklar' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde, "AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi"nin açılışında yaptığı konuşmada THY için yeni uçuş noktalarını müjdeleyerek "Dünyada bir numarayız. En fazla destinasyona uçan biziz. Filo'daki uçakların sayısı ise 300'ü geçti. Şimdi yeni geniş gözdeli uçaklarımız geliyor. Non-stop 16 saat uçacaklar. Daha ileri gidip Yeni Zelanda, Avustralya oralara kadar non-stop gidecekler. Niye? Modern ülkeye bu yakışır da onun için. işin enterasan bir yani daha var. Bu non-stop, en ileri noktalara uçmada da uçak full gidiyor, öyle yarı boş falan değil." dedi.
İMZALAR 2017’DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ABD GEZİSİNDE ATILMIŞTI
Airbus’ın en yeni geniş gövdeli uçağı olan A350-900’ler için imzalar, ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un huzurlarında düzenlenen törenle, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Tom Enders tarafından Paris’teki Élysée Sarayı’nda atılmıştı.
787-9 Dreamliner satın alma görüşmelerine ilişkin mutabakat zaptı ise, Boeing ve THY arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler‘in (BM) 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gerçekleştirdiği Amerika Birleşik Devletleri gezisi esnasında Eylül 2017’de imzalanmıştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları kaydetti:
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değerli destek ve katılımlarıyla New York’ta, dünyanın en modern teknolojiye sahip uçaklarından biri olan 787-9 Dreamliner’ı filomuza katmak için Boeing ile bir ön mutabakat zaptı imzalamıştık. Yine aynı şekilde bu yılın ocak ayında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron’un değerli iştirakleriyle, A350-900’ü filomuza katmak adına Airbus ile karşılıklı iyi niyetimizi beyan etmiştik. Bugün, bu niyet imzalarını resmiyete dökmüş bulunuyoruz. İnşası tamamlandığında transfer merkezimiz olarak hizmet verecek olan yeni havalimanındaki geniş gövde ihtiyacımızı karşılamaya yönelik oldukça önemli bir girişim olarak addettiğimiz Boeing siparişi, Cumhuriyetimizin 100. yılında filomuzu daha da güçlendirecek ve yolcularımızın memnuniyet düzeyini çok daha üst seviyelere taşıyacak olan büyük bir adım. Aynı şekilde Airbus firması ile kesinleştirdiğimiz siparişimiz, sadece THY'ye değil, ülkemiz havacılık sektörüne de büyük kazanç sağlayacaktır. Attığımız bu adımların, ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, THY'nin istikrarlı yükselişine büyük bir ivme katmakla kalmayıp, aynı zamanda Türk sivil havacılığı için de oldukça önemli bir katma değer olacağına dair tam inancımızla, haklı bir mutluluk yaşıyoruz.
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