Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Çağlayan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'deki dava) Zafer (Çağlayan) Bey ile ilgili de nasıl bir organizasyonun olduğu ortaya çıkıyor. Bu 17-25 Aralık sürecinde buradaki FETÖ ekibinin o soruşturmalarında geçen ifade ne ise aynı şimdi burada geçiyor. Hiç mi hiç alakası olmayan veya bakanlık sürecinin dışındaki dönemleri kapsayan garip ifadeler var orada. Konuya da hakim değiller. Bu şekilde örneğin Zafer bey ve diğerleri ile ilgili hazırladıkları soruşturma beyanının içerisinde bunlar var. Ben bunları hakikaten yadırgadım. Astana'da iken Sayın Trump beni aradı ve ben tabi başka konular zannettim meğer bu konular ile ilgili imiş. Ben görüşmüştüm ben ilgileneceğim demişti. Bu görüşmemizde üzgünüm dedi. Bu federal değil eyaletin güvenlikçilerinin yaptığı yanlış ama ben bu işi yakın takibe alarak inceleyeceğim dedi, ben de kendisine teşekkür ettim.