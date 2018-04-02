Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Otizmli Özel Sporcular karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı’nda İzmir Sabahat Akşiray Otistik Bireyler Mehter Takımı ile Özel Sporcular Spor Federasyonunun Otizm Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcuları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı’nda İzmir Sabahat Akşiray Otistik Bireyler Mehter Takımı ile Özel Sporcular Spor Federasyonunun Otizm Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcuları karşıladı. Öğrenciler Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a mehter gösterisi sundu.