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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında gören Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekle girdi

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında gören Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekle girdi.

  • Star.com.tr
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da katıldı.

YÜZÜ ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında gören Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekle girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkacağı anda Kılıçdaroğlu'nun beden dili kameralara yansıdı. 

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