Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın türbesi neden kapalı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Nisan'da İstanbul'daki İstanbul turu sırasında ziyarete açtığı Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın türbesinin kapalı olduğu ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Nisan'daki İstanbul turu sırasında ziyarete açtığı, Kırım Hanımın kızı, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi, Yavuz Sultan Selim Han'ın Hanımı Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın türbesinin kapalı olduğu ortaya çıktı.
Gelişmeyi Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak sosyal medya hesabından "Burası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Nisan'daki anlamlı turları sırasında ziyarete açtığı, Kırım Hanımın kızı, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi, Yavuz Sultan Selim Han'ın Hanımı Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın türbesi.
İlk fırsatta ziyarete gittim ama ziyaret edemedim, çünkü kapalıydı." sözleriyle duyurdu.
Albayrak, İl Kültür Müdürlüğü yetkililerini bu konuda açıklama yapmaya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum sonrası anlamlı ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan'da vefatının 24'üncü yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini, daha sonra Yassıada'daki yargılamaların ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın ve Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etmişti.
Daha sonra Eyüp Sultan'ı ziyaret eden Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okumuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gün son olarak Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etmişti.
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