Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunda FETÖ okulları kıskaca alınacak

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayacak ziyareti çerçevesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okulları devralmak için devlet yetkilileriyle temasa geçileceğini söyledi.





Zorlu, "Vakıf, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve ihanet kalkışmasından sonra FETÖ'nün etkin olduğu ülkelerde eğitim alanında bu örgütün okullarını devralmak suretiyle mücadele etmektedir. Bu çerçevede birçok Avrupa ülkesinde eğitim kurumları açılacak. Gine, Somali, Suriye-Cerablus ve Nijer’de okullar tamamen devralınmış olup ayrıca Çad, Sudan, Senegal, Gabon, Moritanya, Burkina Faso gibi birçok ülkede de mutabakat zaptı imzalanmıştır." bilgisini verdi.

"Bir terör örgütünün okullarında eğitim görmüş öğrencilerin daha fazla mağdur edilmemesi adına Türkiye Maarif Vakfı bu öğrencilerin sorumluluğunu üstlenmeyi bir vazife edinmiştir." ifadelerini kullanan Zorlu, "Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye adına doğrudan okul açma ve Türkiye ismini kullanma yetkisine sahip tek eğitim kuruluşudur." şeklinde konuştu.