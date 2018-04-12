Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Özel’in babası vefat etti

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında vefat eden Hacı Abdullah Özel'in cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi adına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Tüdel, AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AK Parti İstanbul milletvekilleri Ali Sarıkaya ve Hurşit Yıldırım, ENSAR Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ile Manavgat Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Erdem Ersoy, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2012 yılında Kolon Kanserine yakalanan ve önceki gün Manavgat Devlet Hastanesinde hayata gözlerini yuman Abdullah Özel Manavgat Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Yayla Mahallesi'ndeki evinin önünde dua edildi, helallik alındı. Buradan Kavaklı Mezarlığı’na getirilen Özel’in cenazesi Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Avukat Ahmet Özel, abileri İsmail ve Şaban Özel ile birlikte taziyeleri kabul etti.

