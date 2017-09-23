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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balistik füzelerle ilgili açıklaması Yunan medyasında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'lerden sonra balistik füzeler için adım atılması gerektiğini söylemesi, Yunan medyasında geniş yer buldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzelerine yönelik tepkilere cevap verirken balistik füzeler için de adımların atılması gerektiğini söyledi.
 
"BALİSTİK FÜZELER İÇİN ADIM ATMALIYIZ"
 
Erdoğan, "Yanı başımdaki Suriye S-400'lere sahipse kendim için sadece S-400 değil S-500, S-600 elde etmeye çabalarım. Bunlar kendimizi korumak yönünde atılmış zorunlu adımlardır. Ayrıca balistik füzeler için de adım atmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
YUNAN TEDİRGİN OLDU
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, Yunanistan'da paniğe neden oldu. Ülkede yayın yapan Dimokratia gazetesi, haberi "Erdoğan, balistik füze almakla tehdit ediyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.(Ensonhaber)

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