Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlandığı törenle fidan dikimi yapıldı

Tören için mahalleye giden Vali Murat Zorluoğlu, Şehit Çetin Aysan Ortaokulu bahçesinde mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Beraberindeki protokol üyeleriyle okulda incelemelerde bulunan Vali Zorluoğlu, daha sonra dolaştığı sınıflarda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından öğrenciler için tedarik edilen kırtasiye yardımlarını sahiplerine takdim etti.

Okul bahçesinde protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerle Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterisini izledikten sonra minik öğrencilerle birlikte ağaçlandırma töreni için platformdaki yerini alan Vali Zorluoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Van’da bugüne kadar 434 okulda ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapıldığını anlattı.

Toplandıkları Şehit Çetin Aysan Ortaokulu bahçesine de 250 boylu fidan dikerek, 32 kamelya ve 1 çeşme ile çocuk parkını hizmete alacaklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, daha sonra çocuklarla birlikte dikilen çam fidanına ilk toprağı attı ve cansuyu döktü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, törene katılan miniklere derslerinde başarı dileyerek, “İnşallah dikilen çamlarla, yemyeşil bir hayatı hep birlikte solumayı Allah bizlere nasip etsin” temennisinde bulundu.

Ağaçlandırma törenine Vali Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuşba ve İpekyolu kaymakamları, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, STK temsilcileri, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.