Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü şarkı oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 daimi üyesinin veto hakkını eleştirirken kullandığı 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü şarkı oldu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'nun girişimiyle hazırlanan şarkının sözlerini Turgay Evren yazdı. Ek'rem isimli sanatçının besteleyip seslendirdiği "The World Is Bigger Than Five", Türkçe alt yazılı olarak sosyal paylaşım sitelerinde yer almaya başladı.
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