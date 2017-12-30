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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü şarkı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 daimi üyesinin veto hakkını eleştirirken kullandığı 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü şarkı oldu.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'nun girişimiyle hazırlanan  şarkının sözlerini Turgay Evren yazdı. Ek'rem isimli sanatçının besteleyip  seslendirdiği "The World Is Bigger Than Five", Türkçe alt yazılı olarak sosyal  paylaşım sitelerinde yer almaya başladı.

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