Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzergahında tersten gelen motosikletli heyecan yarattı

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde tersten gelen motosiklet sürücüsüne güzergahta önlem alan polisler hemen müdahale etti.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitmek için bugün saat 10:45'de Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan'ın geçişi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na kadar yol boyunca güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken ters yönden gelen bir motosiklet heyecan yarattı. Asya-Avrupa istikametindeki en sağ şeriti kullanarak gelen motosiklete güzergahta önlem alan polis ekipleri anında müdahale etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11:10'da Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden uçakla Ankara'ya hareket etti. Motosiklet ve sürücüsü polislerin kontrolünde inceleme için aynı istikamette köprü çıkışına yönlendirildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlere saygı maçında

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlere saygı maçında

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA