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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa okuduğu Afrin şiiri ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa okuduğu Afrin şiiri AK Parti grubunda ayakta alkışlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısında ilk okuduğu şiir büyük beğeni topladı ve alkış yağmuruna tutuldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın ilk defa okuduğu Afrin şiiri ayakta alkışlandı

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