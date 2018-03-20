Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa okuduğu Afrin şiiri ayakta alkışlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa okuduğu Afrin şiiri AK Parti grubunda ayakta alkışlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısında ilk okuduğu şiir büyük beğeni topladı ve alkış yağmuruna tutuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.