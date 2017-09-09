Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılandığı resmi törende MHP'li Yalçın ve Depboylu hazır bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı.Karşılama töreninde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da hazır bulundu.