Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü kutlamaları, batı medyasını rahatsız etti

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak önemli açıklamalar yaptığı etkinlikler İngiliz medyasına da yansıdı. Ülkede yayın yapan The Economist, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bin yıllık bir savaşı çağırdı." başlıklı makalesinde Erdoğan'ın sözlerine değindi.

MALAZGİRT'TEN İSTANBUL'A

Malazgirt Zaferi'ni "Hristiyan topraklarda Müslüman hakimiyeti" olarak nitelendiren İngillizler, Bizans İmparatorluğu'na karşı alınan bu zaferin İstanbul'un fethine kadar uzandığını ifade etti.

946 YILLIK SAVAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 946 yıllık bir savaşı anmasının nedeni olarak Türk milliyetçilerinin desteğini kazanmak olduğu ileri sürülen makalede, Nisan'da çok az bir farkla referandumu kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni destekçiler bulmak isteğinde olduğu iddia edildi.