Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyonluk tazminat davası ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin, Man adaları belgelerine ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi. Anadolu 20’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Erdoğan ve yakınlarının avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, davalı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in hastalık nedeniyle mazeret sunduğunu belirtti.

Reddi hakim talebi yeniden reddedildi

Hakim, davalı avukatı Celal Çelik’in yeniden reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi. Davacı avukatları söz alarak, reddi hakim şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, hakimin reddine dayanak olarak gösterilen hususların 6100 sayılı HMK’nın 36’ıncı maddesinde belirtilen sebeplerden hiçbirisine uymadığını belirterek reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

Duruşmada söz alan davacı avukatı Ferah Yıldız, “Biz davalı vekilinin mazeretini kabul etmiyoruz. Davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da dosyalarını takip ettiği başka vekiller de vardır. Verilen mazeret davayı uzatmaya yöneliktir, reddine karar verilsin” dedi.

Mazeret dilekçesi kabul edildi

Davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in duruşmanın hemen öncesinde gönderdiği mazeret ekindeki sağlık raporunu da dikkate alan mahkeme, mazeretin bu defaya mahsus kabulüne karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın Geçmişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları'nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan, kızları Sümeyya Erdoğan Bayraktar,Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Osman Ketenci ve Orhan Uzuner avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 1 milyon 500 bin TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Anadolu 9’uncu Asliye Mahkemesi 142 bin TL, Anadolu 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi ise 197 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti