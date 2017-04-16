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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve damadı oy kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar oyunu kullandı.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erken saatlerde okula gelerek oylarını kullanan Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, herhangi bir açıklama yapmadan okuldan ayrıldı.

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