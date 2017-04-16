Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve damadı oy kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar oyunu kullandı.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erken saatlerde okula gelerek oylarını kullanan Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, herhangi bir açıklama yapmadan okuldan ayrıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.