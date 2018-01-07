Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı
Boğaziçi Üniversiteler Derneğinin toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebeğin ağlaması renkli anlara sahne oldu. Konuşmasına ara veren Erdoğan, ”Ağlatma bebeği, neden ağlatıyorsun” dedi. Bu sırada salonda gülüşmeler yaşandı.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteler Derneğinin toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağladı. Bebeğin sesini duyan Erdoğan, konuşmasına ara verdi ve gülerek anneye “Ağlatma bebeği, neden ağlatıyorsun” dedi. Bu sırada salonda gülüşmeler yaşandı.
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