Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebek ağlayınca renkli görüntüler yaşandı Boğaziçi Üniversiteler Derneğinin toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında bir bebeğin ağlaması renkli anlara sahne oldu. Konuşmasına ara veren Erdoğan, ”Ağlatma bebeği, neden ağlatıyorsun” dedi. Bu sırada salonda gülüşmeler yaşandı.