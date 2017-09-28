Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri Kerkük duvarlarına yazıldı

Kerkük'teki sandık dayatmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini duvarlara yazan Türkmenler, "Vatanımızı korumak için ant içtik" diyor.

Günlerdir sessiz ve gergin bekleyişin hâkim olduğu kentte, Türkmen gazetecilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, Irak Türkmen Cephesi yetkilileriyle, ve halk ile görüştük. Bölgeyi Kürtleştirme çabalarından bıkan Türkmenler, var güçleriyle vatanlarını korumaya kararlı. Gözleri ise Türkiye'den gelecek yardımlarda. Irak Türkmen Öğretmenler Birliği Başkanı Abdüsselam Bayraktar, "Okullarımızda sandıkların kurulmasına izin vermedik. Ama silah zoruyla gelip sandık kurdular. Eskiden Süleymaniye ve Erbil'de de Türkmen okulları vardı. Şimdi onları kaybettik. Kerkük'te de aynısını yapmak istiyorlar ancak buna asla izin vermeyeceğiz" dedi. Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu da Barzani'nin kendi siyasi yaşamını sürdürebilmek ve İsrail'in isteklerini yerine getirmek için referandum düzenlediğini, Kerkük'te referandum sandıkları kurduran Vali Necmettin Kerim'in de basın toplantısında mikrofonunun açık kaldığının farkına varmadan Türkmenler için "Bunları kovacağız" dediğini aktardı.

'ÖLSEK DE KABUL ETMEYİZ'

Kerkük ziyaretimizin en vurucu anları ise Osmanlı döneminde bölgedeki sancaktar aşiretlerden olan Bayraktar aşiretinden 62 yaşındaki Safiye Bayraktar'ın evinde yaşandı. Torunları Mustafa Kemal, Tülin ve Melek ile karşımıza çıkan Safiye teyze "Bizi Erbil'e bağlamak istiyorlar. Türkiye bizim yardımcımız olmalı. Kimlik kartlarımızı değiştirmek, mekteplerimizi kapatmak, bizi işsiz bırakmak istiyorlar. Biz bunu ölsek de kabul etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinden çok etkilendiğini de söyleyen Safiye Teyze, Türkmen gençlerinin bu sözleri duvarlara yazdığını anlattı. "Ertuğrul gibi, Kanuni gibi, Mustafa Kemal gibi savaşacağız" diyen Safiye Teyze, torunları Türk milletine hayırlı olmaları için yetiştirdiğini de söyledi.

Musalla mahallesinde duvara Osmanlıca "Bir gece ansızın gelebiliriz" yazan hattat İhsan Melik: "İngilizler Kerkük'ü aldığında, Osmanlılar da duvara 'Bir gece ansızın gelebiliriz' yazmıştı. Ben de aynı duygularla bu yazıyı yazdım."

İBADİ'DEN ORDUYA MÜDAHALE ÇAĞRISI

Irak Başbakanı Haydar İbadi, orduya Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerde denetimi sağlaması çağrısında bulundu. Başbakan İbadi, meclisin IKBY'deki gayrimeşru referandumdan dolayı düzenlediği olağanüstü oturumunda, "Meclisin çıkardığı karar doğrultusunda Kerkük ve tartışmalı bölgelerde merkezi yönetime bağlı güçlerin kontrolü sağlamasını talep ediyorum" dedi. İbadi, IKBY güçlerinin tartışmalı bölgelerden çekilip, denetimi merkezi yönetim güçlerine teslim etmesini de istedi. (Sabah)