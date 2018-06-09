Türkiye Vakti resmi twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden Hatırla Çocuk videosunu paylaştı
AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz” dedi. Bunun üzerine AK Parti’nin seçim kampanyasına destek vermek amacıyla açılan Türkiye Vakti resmi twitter hesabından paylaşılan “Hatırla Çocuk” isimli video ise sosyal medyada gündem oldu
AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz” dedi.
Bunun üzerine AK Parti’nin seçim kampanyasına destek vermek amacıyla açılan Türkiye Vakti resmi twitter hesabından paylaşılan “Hatırla Çocuk” isimli video ise sosyal medyada gündem oldu
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