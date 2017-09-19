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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununa terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin adının verilmesini istediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ağustosta bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bebeğe 'Canan Aybüke' ismi verilmişti. Erdoğan'ın torununa doğumundan iki ay önce Batman'da terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin adının verilmesini istediği ortaya çıktı.

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İşadamı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar ile evli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ağustosta bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bebeğe 'Canan Aybüke ismi verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununa doğumundan iki ay önce Batman'da terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin adının verilmesini istediği ortaya çıktı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kulağına adını ezanla bizzat okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aybüke öğretmenin ailesine telefonda başsağlığı dilemişti. Erdoğan, Aybüke öğretmenin şehit edilmesinin ardından "Aldığı maaşla orada bir laboratuvar hazırladı. Ama bu yavrumuzu orada katlettiler" demişti. (Sabah)

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