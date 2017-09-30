AK Parti MKYK'sında Kuzey Irak'taki hassas gelişmeler masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gece yapılan MKYK toplantısında son günlerde Kuzey Ira'a yönelik uygulanacak yaptırımlar başta olmak üzere bakanlar milletvekilleri ve teşkilatlardan gelen farklı açıklamalar masaya yatırıldı. Erdoğan, Türkiye'nin bir planının olduğunu İran ve Irak'la ortak hareket ederek bu planın aşama aşama devreye gireceğini söyledi.

ERDOĞAN NOKTAYI KOYDU

Erdoğan, "Bütün seçenekler gündemde, kesinlikle 'şunu yapmayız' diyeceğimiz bir şey yok. İran ziyaretinde bu seçenekleri görüşeceğiz" diyerek askeri müdahalenin de göz ardı edilmediği mesajını verdi.

SÖYLEM BİRLİĞİ UYARISI

Bütün AK Partililerin, hükümetin söylemlerine göre konuşması gerektiği uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı, farklı söylemlerin Türkiye'nin çıkarlarına uygun olmayacağını kaydetti.(Türkiyegazetesi)