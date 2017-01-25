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Cumhurbaşkanı, Madagaskar'da kahkahaya boğdu

Afrika ziyaretinin son durağı olan Madagaskar'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Basın toplantısında keyifli anlar yaşandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Madagaskar'da yaptığı basın toplantısında Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'nın ismini telaffuz ederken zorluk çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rajaonarimampianina'nın ismini söyledikten sonra "Doğru söyledim değil mi" diye sorması üzerine salonda kahkaha sesleri yükseldi.

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