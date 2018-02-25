Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti kongresi öncesi Gaziantep'te konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2021 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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