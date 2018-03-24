Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Onlara haddini bildirmek vazifemiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 6. olağan il kongresine katılmak üzere şehre geldi. Samsun-Çarşamba Havalimanına inen Erdoğan, buradan kongrenin yapılacağı Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonuna geçti.

“Gırtlağımıza bıçak dayarcasına”

“Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Dostlarımızın sayısını artırmak isteriz. Ancak birileri ısrarla gelip gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya çalışırsa kimseyi gözümüz görmez. Bize husumet besleyenlere haddini bildirmek vazifemizdir. Türkiye'nin sınırında bir terör koridoru kurulurken başımız ağrımasın diye bu gerçeğe sırtımızı dönemeyiz.”

“Üniversiteler terörist gençlik yetiştiremez”

İstanbul’da bir üniversitede yaşanan gerginliğe değinen Erdoğan şöyle konuştu: “İstanbul’da bir üniversitede imanlı, milli, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o Komünist vatan hani gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyor. Bu terörist gençler, bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bunların eşkallerini her şeyini belirlemek suretiyle de bu teröristlere üniversitelere okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversiteler terörist gençlik yetiştiremez. Üniversitemizde vatanına, milletine kendisine hizmet edecek bir nesil yetiştirilmesi lazım.”

“Yal olacağız ya öleceğiz”

Erdoğan, “Büyük ve güçlü Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz. Bunun için gerekirse canımızı vereceğiz gerekirse de can alacağız. Ama asla esir olmayacağız. Suriyeli yaşlı amcamızın yürek acısını yaşamayacak ve yaşatmayacağız. Suriyeli amca bayrağınızın gölgesi bile bize yeter, diyor. Aynı şeyi Suriyeli hanım kardeşimiz de diyor. Eve herkes duysun diye Samsun’dan yine haykırıyoruz. Ya olacağız, ya öleceğiz. Biz bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Birileri hala bizim kararlılığımızı anlayamamış olabilir. Birileri bizim sözlerimizi blöf olarak görebilir. Emin olun çok yanılıyorlar” dedi.

“Bu ittifakımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun”

Erdoğan şöyle konuştu: “En güçlü orduya da dünyada biz sahip olacağız. Afrin harekatında eğer bizim SİHA’larımız olmasaydı biz o operasyonları yapabilir miydik? Bizim İHA’mız da var, SİHA’mız da. Çok şükür. Bu bizim için önemli bir güç ve imkan. Zırhlı taşıyıcılarımız da çok önemli. Onlarla birlikte dağ taş demeden ilerliyoruz. Şimdi tanklar da devreye girecek. Bütün bunları başardıktan sonra kimin ne dediğinin önemi yok. Her şey zamanla telafi edilir de, geçip giden zaman hiçbir şeyle telafi edilmez.

Bizim Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptığımız bir ittifak var. Bu ittifakımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnşallah önümüzde Kasım seçimleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ittifakı, bütün bunlar Türkiye’nin yeniden diriliş harekatının bir noktalaması olacak. Çok daha güçlü çıkacağız. Bu ümmeti parçalamak isteyenler gerekli tokadı Mart yerel seçimleri ve Kasım Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde alacaktır.”

“Tayyip dede hiç sen yorulmuyor musun?”

Erdoğan konuşması sırasında yanına küçük bir kız çocuğunu çağırdı. Erdoğan, “Tayyip dedesini karşılamak için kuaföre gitmiş. Saçını yaptırmış. Gelirken bana ‘Tayyip dede hiç sen yorulmuyor musun?’ dedi” sözlerine yer verdi.