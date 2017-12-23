Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Takdire şayan bir tavır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde salaların okunmasıyla birlikte sokaklara çıkan, köprüleri kesen ve darbecilerin heveslerini kursaklarında bırakan tüm Şırnaklılara teşekkür ettiğini belirtti. Polisle omuz omuza darbecilere meydanı dar eden Şırnak’ın, 15 Temmuz gecesi bir kez daha şanına yakışanı yaptığını ifade eden Erdoğan, o gece Şırnak’ın ülkesine, demokrasisine ve devletine sahip çıktığını vurguladı. Kendilerinin de tüm Türkiye’den ve Şırnak’tan aldıkları güçle o gecenin hesabını mahkemelerde sorduklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O döktükleri kanların hesabını yargı önünde veriyorlar. Adaletten sapmadan, suçluyu mazlumdan ayırmak için kılı kırk yararak, adli süreci işletiyoruz. Son FETÖ’cü hain de yargı önüne çıkana kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Yurtiçinde ve dışında adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar kovalayacağız. İnlere girseler, inlerine gireceğiz. Girmedik mi, girdik. O inlerden çıkardık mı, çıkardık. Çukurlar kazdılar mı, kazdılar, binaları tünellerle birbirine bağladılar mı bağladılar. Bunları da çıkardık. Buralardan kim kaçtıysa bulundu, meydana çıktı” dedi.

“Kudüs’ü asla işgalcilerin insafına terk etmeyeceğiz”

Ayrıca, Kudüs’ü masum ve boynu bükük bırakmayan tüm Şırnaklılara teşekkürü borç bildiğini anlatan Erdoğan, “Siz, ‘Kudüs’e özgürlük, insanlığa barış’ diyerek, Kudüs’ün yalnız olmadığını tüm dünyaya haykırdınız. Ümmetin kalbi Kudüs’e nasıl sahip çıkılacağını herkese gösterdiniz. Siz tekerlekli sandalyesinde kurşunların hedefi olan Filistinli gazilerin, İsrail askerlerine korkusuzca meydan okuyan Filistinli gençlerin yanında oldunuz. Rabbim Kudüs davası için, Filistin’in özgürlüğü, masumların kurtuluşu için mücadele eden kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Kudüs’ü işgalcilerin insafına asla terk etmeyeceğiz” diye konuştu.