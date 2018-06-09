Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: Şehitlerimizin emaneti, gençlerimizin geleceği, ülkemizin selameti için yek vücut olalım

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün şehit aileleri ve gaziler için düzenlediği iftar programı, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) gerçekleştirildi.

İftara katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, herkesin, sonlarına yaklaşılan Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

"Rabbim hayırlısıyla bayrama eriştirsin, tüm ibadetlerimizi kabul etsin." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ramazanın bu güzel iftar sofrasında, bizleri şehitlerimizin aileleri ile buluşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum. Bu güzel vatanın korunması, müdafaası için kol kanat geren herkes burada. Eşini, evladını kaybeden yüce yürekli kadınları ve sınırlarda, karakollarda vatan bekçiliği yapan güvenlik güçlerimiz ile aynı manevi iklimi soluyoruz. Çünkü ortak paydamız vatan. Çünkü vatan bizim evimiz. Bu evi korumak, hepimizin boynunun borcu. Bu yolda hayatlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, makamları ali olsun. Onlar, dünya imtihanlarını şehadet makamına yükselerek bitirdiler. Bildiğiniz üzere bir insanın peygamberlikten sonra ulaşabileceği en yüksek mertebe şehitliktir. Şimdi bizler, geride kalanlar olarak, üzerimize düşeni yapmakla sorumluyuz. Bize emanet edilen vatanı korumak, onu yüceltmekle mükellefiz."

Emine Erdoğan, bir olduktan sonra Allah'ın izniyle en iyi şekilde vatanı da koruyup gözeteceklerini vurgulayarak, "Huzurumuzun bekçisi, geleceğimizin emanetçisi güvenlik güçlerimizin desteği ile gelecek nesillere bırakacağız. Kahraman polislerimizin fedakar çabaları ile burayı bir huzur ülkesi yapacağız. Türkiye, oldukça dikenli yollardan geçerek bugünlere geldi. Son 16 yıldır, ülkemizin büyüyüp gelişmesi karşısında çok sayıda sınamadan geçtik. Neler yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Yargı yoluyla, ekonomik açıdan ve nihayetinde askeri olarak bizi çökertmeye çalıştılar. 15 Temmuz gibi kanlı bir ihaneti yaşadık. Meclisimiz bombalandı. Şehitler, gaziler verdik. Rabbim o günleri bize bir daha göstermesin. Böyle zamanlarda, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale bize ilham veriyor. Ecdadımızın mücadelesi bize rehber oluyor. Öyle zannediyorum ki, böyle imtihanlar dayanıklılığımızı artırıyor. Ne mutlu ki, hürriyete olan aşkın, cesaretin, vatan sevgisinin tüm boyutlarıyla kökleştiği bir coğrafyada yaşıyoruz. 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Rabbim bu dirayeti baki kılsın, İslam dünyasının acılarını dindirmeye bizleri vesile kılsın." şeklinde konuştu.

Kudüs başta olmak üzere tüm dünya Müslümanlarının Türkiye'nin umut ışığına muhtaç olduğunu dile getiren Erdoğan, "Myanmar'a, Pakistan'a, sömürülmüş Afrika ülkelerine gittiğimde bunu derinden hissediyorum. Türkiye'nin liderliği, mağdurlar ve mazlumlar için bir ümit. 'Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. / Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. / Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. / Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır.' diyor ya şair, Rabbimin inayetiyle bu ışık inşallah hiç sönmeyecek. Yeter ki biz yürüdüğümüz yoldan emin olalım, kararlılık gösterelim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor"

Türkiye'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah 24 Haziran itibarıyla yeni bir yola gireceğiz, Türkiye'yi şaha kaldıracak yeni bir dönem başlayacak. Ülkemizin potansiyelini harekete geçirmek bizlerin elinde. Başarı merdivenleri elleri cebinde çıkılmaz. Hepimiz, gencimizle, yaşlımızla, kadınımız ve erkeğimizle ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için ortak bir azim ve kararlılık içinde olmalıyız. Birlik, beraberlik içinde olursak geleceğimiz aydınlıktır. Şehitlerimizin emaneti, gençlerimizin geleceği, ülkemizin selameti için yek vücut olalım. Yüksek ideallerimize odaklanalım. Kavli ve fiili dualarımızı birlikte yapalım."

"Ramazan dua etmek için karlı bir aydır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu ayın imkanını değerlendirelim." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ya Rab, şu muazzam ramazan hürmetine, kaldır aradan vahdete engel ne ise. Ya Rab, şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet ye'se, madem ki verdin bize yeni bir ruh , Ya Rab, daha bir güçlendirilmiş nefesler insin. Amin. Bu dualarla tekrar ramazanınızı tebrik ediyorum. Emniyet Teşkilatı’mıza bizleri buluşturduğu için bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yaklaşan bayramın, 7 yıldır tüm dünyanın gözü önünde zulme uğrayan Suriyeli komşularımıza, gözü yaşlı Filistinli, Yemenli, Afrikalı kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Ramazanın gerçek anlamını idrak etmeyi diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Konuşmanın ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan tarafından Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye edildi. Emine Erdoğan şehit aileleri ile yakından ilgilendi. Program fotoğraf çekimi ile son buldu.