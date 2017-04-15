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Cumhurbaşkanı, sesini taklit eden fenomenle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sesini taklit ederek gündem olan ünlü fenomen Gökhan Aslan ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım da o buluşma anlarını gülümseyerek izledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gündoğdu mitinginin ardından sesini taklit eden fenomen Gökhan Aslan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayaküstü ünlü fenomen ile sohbet etti. Buluşmada Gökhan Aslan taklidini yaptığı için, Cumhurbaşkanından helallik almak istediğini söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ‘Ne demek varsa hakkım, helal olsun’ dedi.
 
Başbakan Yıldırım gülmekten kendini alamadı
 
Başbakan Binali Yıldırım da o buluşma anlarını gülümseyerek izledi. Ünlü fenomen ardından da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Kendisini görünce gülmeye başlayan Başbakan Yıldırım, ünlü fenomenden bir de taklit yapmasını istedi. Gökhan Aslan da Başbakanın ilgisi karşısında büyük mutluluk yaşayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taklidini bir de Başbakan için yaptı. Başbakan taklit karşısında ise kendisini gülmekten alamadı.
 
“Çok mutlu oldum”
 
Yaptığı taklitlerle ülke gündemine oturan ve uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmeyi bekleyen Gökhan Aslan da, "Çok mutlu oldum. Sonunda Cumhurbaşkanımızın elini öpüp helallik almak nasip oldu. Bu yoğun referandum sürecinde bana vakit ayırdıkları için hem cumhurbaşkanımıza, hem de başbakanımıza en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu. 
 

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