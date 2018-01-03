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Cumhurbaşkanı ve Başbakandan Destici'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradığı öğrenildi.

  • İHA
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP genel merkezinde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, Destici'yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Genel Başkanı Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da  Destici'yi telefonla arayarak genel merkez binalarında çıkan yangın hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yıldırım'ın olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

 

 

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